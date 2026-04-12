정원오·김부겸, 50%대 압도적 우위 [6·3 지방선거 민심지도]

〈1〉 10대 격전지 가상대결



서울, 정원오 52%·오세훈 37%

부산 전재수, 박형준 11%P 앞서

대진표 5곳 확정… 본격 선거전

민주, 9곳서 우세… 경남만 접전

세계일보가 한국갤럽과 50여일 앞으로 다가온 6·3 지방선거의 광역자치단체장 가상대결 여론조사를 실시한 결과, 서울·부산·대구 등 주요 승부처에서 더불어민주당 후보들이 우위를 점하고 있는 것으로 나타났다. 여야 대진표가 확정된 인천·강원·부산·경남 4곳과 경선이 일부 진행 중인 서울·대전·대구·경기·충북·충남 6곳까지 10곳의 광역단체장 후보를 대상으로 한 가상 양자대결에서 민주당 후보가 오차범위 밖에서 국민의힘 후보를 앞서는 곳이 9곳에 달했다. 경남 단 한 곳에서만 여야 후보가 접전을 벌였다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽), 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보. 연합뉴스

서울시장 선거에서 민주당 정원오 후보는 52%의 지지를 얻어 오세훈 현 시장(37%)을 15%포인트 앞섰다. 정 후보와 국민의힘 박수민 의원이 맞붙었을 땐 57% 대 25%, 정 후보와 국민의힘 윤희숙 전 의원 구도는 57% 대 26%로 집계됐다.



대구시장 선거에서는 국민의힘에서 공천 배제(컷오프) 후폭풍이 아직 수습되지 않은 가운데 민주당 후보로 확정된 김부겸 전 국무총리가 국민의힘 모든 후보군을 오차범위 밖에서 앞서는 것으로 조사됐다. 김 후보는 주호영 국회부의장과 양자대결에선 53% 대 35%, 이진숙 전 방송통신위원장과는 54% 대 37%로 리드를 지켰다. 김 후보와 추경호 의원의 대결은 53% 대 36%였다.



단수대결이 확정된 인천시장 선거에서는 민주당 박찬대 후보가 49%, 국민의힘 유정복 후보가 33%의 지지를 얻었다. 강원도지사 선거에 출마한 민주당 우상호 후보와 국민의힘 김진태 후보 간 가상대결에서는 48% 대 37%의 지지율을 기록했다. 부산시장 선거에서는 여야 각각 단수 후보로 확정된 민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보 간 맞대결에서 전 후보가 51%의 지지를 얻어 40%를 기록한 박 후보를 오차범위 밖에서 앞섰다.

경남도지사 선거 가상대결은 조사 대상 10곳 중 유일하게 여야 후보가 오차범위(±3.5%포인트) 내 접전을 벌였다. 민주당 김경수 후보가 44%, 국민의힘 박완수 후보가 40%의 지지를 얻었다. 지지 후보 없음이나 응답거절 등이 16%에 달해 남은 선거 기간 지역 민심을 선점하기 위한 두 후보의 치열한 경쟁이 치열하게 이어질 것으로 보인다.

여야는 12일 인천·강원·부산·경남 외에 울산까지 총 5곳의 대진표를 확정했다. 울산시장 선거에선 국민의힘 출신 민주당 김상욱 후보와 울산에서 구의회 의장 및 구청장 등을 지낸 국민의힘 김두겸 현 시장이 후보로 나선다. 국민의힘은 현직 단체장이 대거 수성에 나섰고, 민주당은 전직 단체장과 현역 의원 등을 대상으로 속도감 있는 공천 작업을 진행하고 있다.



행정통합으로 인구 320만명의 수장이 될 초대 전남광주통합특별시장의 경우에는 여야 모두 후보가 확정되지 않았다. 민주당에선 민형배·김영록 예비후보가 14일 결선을 치르고, 국민의힘에선 이정현 전 공천관리위원장과 안태욱 전 광주시당위원장이 공천 접수를 마쳤다.



이번 조사는 지난 7∼11일 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 통해 서울·부산·대구·인천·대전·경기·강원·충북·충남·경남 등 전국 10곳의 18세 이상 유권자 총 8039명을 대상으로 실시했다. 자세한 사항은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지 참조.