美 국무부 “韓 우려 반영 비자제도 개편 중”

“韓 대미 투자에 장애물 안 돼야”

크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관은 5일(현지시간) 한국의 원활한 대미투자를 위해 미국의 비자제도를 대폭 개편하고 있다고 밝혔다.



랜도 부장관은 이날 메릴랜드주 내셔널하버에서 열린 대미 투자 유치 행사 ‘셀렉트USA’에서 “한국 정부와 체결한 일부 협정은 양국 이익을 위해 한국의 자본과 노하우가 미국에서 활용될 중요한 기회들”이라며 이같이 말했다.

크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관. AP연합뉴스

랜도 부장관은 “이를 위해선 인력 교육이나 기타 목적으로 한국에서 일정 수의 인력이 미국으로 와야 한다”며 “우리는 현 비자제도가 이런 특별한 목적을 가진 방문객들을 환영하거나 수용하도록 설계되지 않았다는 점을 알고 있다”고 설명했다. 이어 그는 지난해 9월 미 조지아주에서 한국인 근로자 300명 이상이 체류자격 문제로 구금된 사건을 거론하며 “우리는 이런 우려를 해소하기 위해 비자제도를 대폭 개편하고 있다”며 “우리가 매우 엄격히 집행하는 이민법과 비자법이 투자에 불필요한 장애물이 되지 않도록 해야 한다”고 강조했다.



한국은 지난해 미국과 관세협상 과정에서 3500억달러 규모의 대미투자를 하겠다고 약속한 뒤 후속 협의를 진행하고 있다. 조지아주 집단구금 사태 이후 한·미 비자 워킹그룹이 가동됐으며, 그 성과 중 하나로 서울의 주한 미국대사관에 한국의 대미 투자기업을 위한 전용 비자 창구가 지난해 12월 개설돼 운영 중이다.